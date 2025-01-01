Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Jagd auf den Sex-Lehrer

SAT.1Staffel 7Folge 145
Jagd auf den Sex-Lehrer

Jagd auf den Sex-LehrerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 145: Jagd auf den Sex-Lehrer

23 Min.Ab 12

Der Mandant wird von einem Messerstecher überfallen und schwer verletzt - er bittet Lenßen und sein Team um Personenschutz. Als der Attentäter noch einmal zuschlagen will, wird er von den Ermittlern gestellt und überwältigt. Bei der Polizei gesteht er: Er ist ein Auftragsmörder, aber wer will den Mandanten töten lassen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen