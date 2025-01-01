Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die sexgierige Diva

SAT.1Staffel 7Folge 146
Die sexgierige Diva

Die sexgierige DivaJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 146: Die sexgierige Diva

21 Min.Ab 12

Eine Musicaldarstellerin wird von einem irren Fan belästigt: Er schreibt ihr perverse Briefe und verfolgt sie. Christian Storm soll sie als Bodyguard beschützen. Als er die Sängerin zu einem Fotoshooting begleitet, eskaliert die Situation, das Treffen ist eine tödliche Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen