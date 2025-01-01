Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sexgeschäfte eines Ehemannes - Teil 1

SAT.1Staffel 7Folge 171
Sexgeschäfte eines Ehemannes - Teil 1

Sexgeschäfte eines Ehemannes - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 171: Sexgeschäfte eines Ehemannes - Teil 1

22 Min.Ab 12

Der Mann einer Mandantin wird vor einem Bordell angefahren und liegt im Koma. Die Ermittler finden heraus, dass er ein Doppelleben führt: Er scheint Geschäfte im Rotlichtmilieu gemacht zu haben. Kurz darauf wird auf seine Frau geschossen - sie überlebt nur knapp ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen