Lenßen & Partner

Der Callboy und die Bankchefin

SAT.1Staffel 7Folge 182
Der Callboy und die Bankchefin

Lenßen & Partner

Folge 182: Der Callboy und die Bankchefin

22 Min.Ab 12

Eine Bankchefin gerät bei einem Treffen mit einem Callboy in eine pikante Situation: Der Mann fällt beim Liebesspiel im Hotel vom Balkon und verletzt sich schwer! Seitdem ist er spurlos verschwunden. Der Hotelconcierge verhält sich äußerst verdächtig und verheimlicht den Ermittlern etwas ...

