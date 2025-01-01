Lenßen & Partner
Folge 183: Schwanger vom Freier
22 Min.Ab 12
Eine schwangere Prostituierte ist spurlos verschwunden. Die Mandantin befürchtet, dass ihre Freundin sich umbringen will. Doch dann taucht ein Sexvideo auf dem Laptop der Vermissten auf - es zeigt, dass sie ihre Freier erpresst hat.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
