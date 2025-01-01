Lenßen & Partner
Folge 184: Trügerische Freiheit
23 Min.Ab 12
Der zukünftige Schwiegersohn des Mandanten wird aus dem Gefängnis entlassen. Die Ermittler sollen verhindern, dass er wieder auf die schiefe Bahn gerät. Auf der Willkommensparty geht seine Verlobte jedoch mit seinem besten Freund fremd. Und dann wird ihm auch noch angeboten, bei einem Autodiebstahl mitzumachen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1