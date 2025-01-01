Lenßen & Partner
Folge 188: Terror einer Schlägergang
22 Min.Ab 12
Ein Mandant wird von einer Bande auf der Straße zusammengeschlagen. Eine Augenzeugin hat einen der Täter gesehen, aber sie verweigert die Aussage. Wird sie von den Schlägern unter Druck gesetzt? Dann finden die Ermittler Beweise, die darauf hindeuten, dass sie selbst ein Mitglied der Bande ist.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1