SAT.1Staffel 7Folge 189
23 Min.Ab 12

Eine Mandantin lässt ihre 15-jährige Tochter observieren. Das Mädchen verhält sich seltsam und spricht nicht mit ihrer Mutter. Tatsächlich liefern die Ermittlungen schockierende Ergebnisse: Das Mädchen ist schwanger! Als Lenßen und sein Team mit ihr sprechen wollen, dreht sie durch und rennt weg.

SAT.1
