Lenßen & Partner
Folge 20: Angst um Sandra Nitkas Baby
22 Min.Ab 12
Sandra Nitka freut sich zunehmend auf ihr Baby. Während ihrer Ermittlungen bekommt sie plötzlich Bauchschmerzen. Vorerst ist das für sie kein Grund zur Besorgnis. Da es an ihr liegt, den Täter zu stoppen, kämpft die Ermittlerin weiter - selbst als die Krämpfe unerträglich werden. Doch plötzlich versagen ihre Kräfte und Sandra Nitka bricht unter Schmerzen zusammen.
