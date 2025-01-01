Lenßen & Partner
Folge 22: Verhängnisvolle Verführung
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner werden von einem Restaurantinhaber um Hilfe gebeten. Dieser wird von einem skrupellosen Immobilienmakler unter Druck gesetzt, damit er sein Restaurant verkauft. Auf dem Weg zum Mandanten wird Christian Storm von einer mysteriösen Frau geküsst. Offenbar hält sie ihn für eine frühere Urlaubsliebe. Doch bevor der Ermittler die Verwechslung aufklären kann, gerät er in Lebensgefahr ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1