Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Mörder meiner Mutter

SAT.1Staffel 7Folge 23
Der Mörder meiner Mutter

Der Mörder meiner MutterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 23: Der Mörder meiner Mutter

22 Min.Ab 12

Eine junge Mandantin ist geschockt. Sie hat erfahren, dass ihr Vater erpresst wird. Dahinter steckt anscheinend ein lang zurückliegendes Familiendrama im Badeurlaub. Damals ist die Mutter der 17-Jährigen tödlich verunglückt. Die Jugendliche hat den schrecklichen Verdacht, dass ihr Vater am Tod der Mutter beteiligt war und nun erpressbar ist ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen