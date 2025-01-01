Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Rabenmutter auf der Flucht

SAT.1Staffel 7Folge 25
Rabenmutter auf der Flucht

Rabenmutter auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 25: Rabenmutter auf der Flucht

21 Min.Ab 12

Vor der Kanzlei wird ein Baby ausgesetzt. Die Ermittlungen von Lenßen & Partner ergeben, dass die Mutter aus dem Rotlichtmilieu stammt. Doch von der Frau fehlt jede Spur. Die Detektive finden schließlich Hinweise darauf, dass sie zur Prostitution gezwungen wird. Wurde die Mutter des Babys Opfer ihrer brutalen Freier?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen