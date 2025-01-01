Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 26
Folge 26: Blind Date mit einem Mörder

22 Min.Ab 12

Eine Frau verwechselt Ingo Lenßen in einem Café mit ihrem Blind Date. Kurz darauf verlässt sie mit einem Mann die Bar und verschwindet daraufhin spurlos. Die Ermittler finden heraus, dass der Verdächtige ein Alibi hat. Lenßen & Partner wollen ihm eine Falle stellen. Als Katja Hansen dabei selbst den Köder spielt, gerät sie in Lebensgefahr ...

SAT.1
