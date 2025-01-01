Lenßen & Partner
Folge 30: Zerschlagenes Familienglück
22 Min.Ab 12
Auf einer Waldstraße wird Ingo Lenßen Zeuge eines dramatischen Verkehrsunfalls: Ein kleiner Junge ist überfahren worden. Doch die Polizei stößt auf Indizien, die auf ein Verbrechen schließen lassen: Der Junge war schon vor dem Zusammenstoß mit dem Auto tot. Die verzweifelte Mutter bittet Lenßen und Partner um Hilfe. Welches schreckliche Geheimnis verbirgt sich hinter dem Tod des Kindes?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1