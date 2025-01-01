Lenßen & Partner
Folge 32: Unfruchtbare Liebe
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin glaubt, dass ihr Ehemann sie betrügt. Die Ermittlungen bestätigen die Befürchtung: Die Zielperson führt ein glückliches Familienleben mit einer anderen Frau. Kurz darauf wird die neue Freundin überfallen und ihr Baby entführt. Die labile Mandantin scheint fest entschlossen, ihren Mann und seine neue Liebe zu zerstören. Können Lenßen & Partner die rasende Frau zur Vernunft bringen?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
