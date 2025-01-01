Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Dr. Alsleben in Not

SAT.1Staffel 7Folge 44
Dr. Alsleben in Not

Dr. Alsleben in NotJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 44: Dr. Alsleben in Not

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen muss dem Rechtsmediziner des K11 aus einer prekären Lage helfen: Diesem ist nicht nur der geliebte Wagen seines Chefs, sondern auch dessen Mutter abhanden gekommen. Eigentlich sollte Dr. Alsleben die alte Dame nur zu ihrer Bridgerunde fahren, doch nach einem kurzen Stopp war die Mutter mitsamt dem Auto verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen