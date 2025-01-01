Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Terror im Mietshaus

SAT.1Staffel 7Folge 52
Terror im Mietshaus

Terror im MietshausJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 52: Terror im Mietshaus

22 Min.Ab 12

Die Mieter eines Hochhauses werden terrorisiert. Als Pärchen getarnt schleusen sich die Ermittler ein, um die Unruhen im Haus aufzuklären - das gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht. Schließlich können Lenßen & Partner zwei mutmaßliche Täter stellen, aber der Terror nimmt kein Ende. Dann werden die Ermittler selbst zu Opfern der Anschläge ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen