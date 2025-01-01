Lenßen & Partner
Folge 53: Verbotene Gefühle
23 Min.Ab 12
Eine Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Freund: Sie hat Kokain bei ihm gefunden. Lenßen & Partner sollen den Mann observieren und überwachen. Die Ermittler untersuchen das Handy des Verdächtigen und finden eine mysteriöse SMS. Die Spur führt in einen schmierigen Swingerclub ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1