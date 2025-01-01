Lenßen & Partner
Folge 6: Terror einer Jugendgang
21 Min.Ab 12
Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Er wird von einer gefährlichen Jugendgang bedroht. Während der Ermittlungen verschwindet dann auch noch die Tochter der Mandantin spurlos. Steckt die skrupellose Jugendbande auch hinter der Entführung des kleinen Mädchens?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1