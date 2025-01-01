Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 68
Folge 68: Sex-Intrige gegen Christian Storm

22 Min.Ab 12

Christian Storm wird in einem Bordell mit einer minderjährigen Prostituierten aufgegriffen. Außerdem findet die Polizei große Mengen Kokain in seiner Tasche. Der Ermittler behauptet, dass er wegen eines privaten Auftrags seiner Ex-Freundin im Bordell war. Er sollte dort ihre Tochter suchen, doch seine Auftraggeberin streitet plötzlich alles ab. Kann der Ermittler seine Unschuld beweisen?

