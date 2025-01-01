Lenßen & Partner
Folge 75: Ein Albtraum wird wahr
23 Min.Ab 12
Eine Mandantin glaubt, vergewaltigt worden zu sein. Doch sie erinnert sich nicht, von wem. Sie weiß auch nicht, wann und wo es passiert ist. Alles, was ihr im Gedächtnis haften blieb, ist eine unheimliche Männerstimme. Mit diesem dürftigen Anhaltspunkt machen Lenßen & Partner Jagd auf den Vergewaltiger. Eine Jagd, bei der es am Ende um Leben und Tod geht ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
