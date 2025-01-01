Lenßen & Partner
Folge 84: Vertraute Feinde
22 Min.Ab 12
Der Chef eines alteingesessenen Wirtshauses kämpft seit Wochen gegen schlechte Presse an. Er vermutet hinter den Verleumdungen seinen ärgsten Konkurrenten, den Betreiber eines Nobelrestaurants. Als ein Gast im Wirtshaus wegen Rattengifts in der Suppe ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, würde der Mandant seinen Konkurrenten am liebsten sofort hinter Gitter sehen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
