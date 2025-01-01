Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Vertraute Feinde

SAT.1Staffel 7Folge 84
Vertraute Feinde

Lenßen & Partner

Folge 84: Vertraute Feinde

22 Min.Ab 12

Der Chef eines alteingesessenen Wirtshauses kämpft seit Wochen gegen schlechte Presse an. Er vermutet hinter den Verleumdungen seinen ärgsten Konkurrenten, den Betreiber eines Nobelrestaurants. Als ein Gast im Wirtshaus wegen Rattengifts in der Suppe ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, würde der Mandant seinen Konkurrenten am liebsten sofort hinter Gitter sehen ...

SAT.1
