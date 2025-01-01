Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Entführung aus dem Kinderhort

SAT.1Staffel 7Folge 95
Entführung aus dem Kinderhort

Folge 95: Entführung aus dem Kinderhort

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau hat Angst um ihr Kind: Ihr Ex-Freund darf sich dem gemeinsamen Sohn nicht mehr nähern, weil er ihn angeblich missbraucht hat. Die Ermittler sollen auf den Jungen aufpassen. Doch dann passiert das Unfassbare: Der Vater entführt den Jungen aus dem Kinderhort und nimmt Julia Brahms als Geisel.

SAT.1
