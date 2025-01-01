Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tod auf Bestellung

SAT.1Staffel 8Folge 100
Tod auf Bestellung

Folge 100: Tod auf Bestellung

22 Min.Ab 12

Der Sohn der Mandantin wird bei einem Überfall schwer verletzt und liegt im Koma. Der Junge soll einen Laden ausgeraubt haben. Doch die Mutter glaubt fest an seine Unschuld und bittet Lenßen und Partner um Hilfe. Die Ermittler finden heraus, dass der Schwerverletzte durch seine neue Freundin in dubiose Kreise abgerutscht ist ...

