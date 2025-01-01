Lenßen & Partner
Folge 102: Der Kollege und das Biest
22 Min.Ab 12
Der Mandant findet in seinem Kofferraum eine bewusstlose Frau. Er hat keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen sein könnte. Verdächtigt wird sein Mitarbeiter, von dem er sich den Wagen geliehen hat. Als die Ermittler den Verdächtigen mit dem Opfer konfrontieren wollen, nimmt er eine Geisel und droht Amok zu laufen. Was für ein schreckliches Geheimnis verbirgt der Mitarbeiter des Mandanten?
Lenßen & Partner
