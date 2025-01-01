Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgesetzt im Restaurant

SAT.1Staffel 8Folge 112
Folge 112: Ausgesetzt im Restaurant

23 Min.Ab 12

Eine junge Mutter lässt ihre Kinder in einer Gaststätte zurück und verschwindet spurlos. Die Ermittler finden heraus, dass der Lebensgefährte der jungen Frau aus der Haft geflohen ist. Scheinbar wollen sich die Beiden ins Ausland absetzen. Hat die Mutter ihre beiden Kinder deswegen einfach ausgesetzt?

SAT.1
