Lenßen & Partner
Folge 114: Atemlos
23 Min.Ab 12
Auf Lenßen & Partner wartet eine Herausforderung: Der kranke Sohn des Mandanten ist entführt worden. Was die Lage noch brisanter macht: Er benötigt dringend seine Medikamente. Die Ermittlungen führen Lenßen und sein Team zur Familie der verstorbenen Ehefrau. Doch die weigert sich hartnäckig, das Kind rauszugeben. Die Zeit ohne medizinische Versorgung wird zum Drahtseilakt. Wird Lenßen die bedrohliche Situation meistern können oder kommt jede Hilfe für den Jungen zu spät?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
