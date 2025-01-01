Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Kampf um ein Baby

SAT.1Staffel 8Folge 116
Kampf um ein Baby

Kampf um ein BabyJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 116: Kampf um ein Baby

22 Min.Ab 12

Familienglück - das will auch die Mandantin von Lenßen & Partner. Dafür will die Prostituierte auch ein neues Leben beginnen, um so das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzubekommen. Doch kurz nach ihrer Entlassung verschwindet sie plötzlich spurlos. Ihr Freund äußert den Verdacht, dass ihr Zuhälter hinter ihrem Verschwinden stecken könnte, um sie so zur Prostitution zu zwingen. Was steckt hinter der Tragödie?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen