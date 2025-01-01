Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Während du schliefst

SAT.1Staffel 8Folge 122
Während du schliefst

Während du schliefstJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 122: Während du schliefst

23 Min.Ab 12

Die hochschwangere Mandantin von Lenßen & Partner will, dass die Ermittler ihren Freund ausfindig machen. Sie ist von dem angeblichen Vater des Kindes sitzen gelassen worden. Die Spur führt in ein Bordell, wo sie den Freund aufspüren. Der Grund für sein fluchtartiges Verschwinden ist schnell gefunden: Der Mann zweifelt an seiner Vaterschaft. Als die Ermittler diese Informationen an die Schwangere weitergeben, bricht diese fassungslos zusammen ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

