Lenßen & Partner
Folge 126: Ohne jede Spur
22 Min.Ab 12
Die verzweifelte Mandantin steht kurz vor ihrer Hochzeit und hat einen schrecklichen Verdacht. Sie befürchtet, dass ihr Verlobter pädophil ist. Die Ermittler gehen der Sache nach und tatsächlich scheint der Verdächtige schon seit Wochen heimlich kleinen Jungs nachzustellen. Ist der Verlobte der Mandantin wirklich ein Kinderschänder?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
