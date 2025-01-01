Lenßen & Partner
Folge 138: Brust-OP im Hinterhof
22 Min.Ab 12
Erzwungene Brust-OP - das ist einem Erotikmodel widerfahren, als es in einem Hinterhof zu einer illegalen Brustvergrößerung genötigt wurde. Nur knapp überlebte das junge Mädchen den Eingriff, ist aber seither entstellt. Lenßen und Partner sollen nun dem Fotografen, der die OP in Auftrag gegeben hat, das Handwerk legen. Können die Ermittler auch den skrupellosen Chirurgen rechtzeitig finden, bevor das nächste Mädchen verstümmelt wird?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
