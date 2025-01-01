Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Brust-OP im Hinterhof

SAT.1Staffel 8Folge 138
Brust-OP im Hinterhof

Brust-OP im HinterhofJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 138: Brust-OP im Hinterhof

22 Min.Ab 12

Erzwungene Brust-OP - das ist einem Erotikmodel widerfahren, als es in einem Hinterhof zu einer illegalen Brustvergrößerung genötigt wurde. Nur knapp überlebte das junge Mädchen den Eingriff, ist aber seither entstellt. Lenßen und Partner sollen nun dem Fotografen, der die OP in Auftrag gegeben hat, das Handwerk legen. Können die Ermittler auch den skrupellosen Chirurgen rechtzeitig finden, bevor das nächste Mädchen verstümmelt wird?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen