Lenßen & Partner

Zwei Drinks zuviel

SAT.1Staffel 8Folge 139
Folge 139: Zwei Drinks zuviel

23 Min.Ab 12

Nach einer durchzechten Nacht wacht Lenßens Mandant völlig verkatert in seiner Wohnung auf. Dort hat offenbar nicht nur eine Party stattgefunden, sondern auch ein Diebstahl - alle Wertgegenstände sind verschwunden. Als Lenßen und Partner die Ermittlungen aufnehmen wollen, trifft die Frau des Mandanten ein. Die findet einen Damenstring im Ehebett und verlässt nicht nur die Wohnung, sondern auch ihren Mann. Können die Ermittler die Ehe vor dem Aus retten?

