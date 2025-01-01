Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Angst um meine Tochter

SAT.1Staffel 8Folge 29
Angst um meine Tochter

Angst um meine TochterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 29: Angst um meine Tochter

23 Min.Ab 12

Die Mandantin fürchtet, dass ihre 17-jährige Tochter wieder an Bulimie leidet. Das Mädchen trifft sich mit einem unbekannten Mann, der es zu einem Frauenarzt begleitet. Als die Ermittler sie zu ihrer Mutter zurückbringen wollen, flippt sie aus. Wovor hat das Mädchen so große Angst?

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

