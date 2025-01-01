Lenßen & Partner
Folge 29: Angst um meine Tochter
23 Min.Ab 12
Die Mandantin fürchtet, dass ihre 17-jährige Tochter wieder an Bulimie leidet. Das Mädchen trifft sich mit einem unbekannten Mann, der es zu einem Frauenarzt begleitet. Als die Ermittler sie zu ihrer Mutter zurückbringen wollen, flippt sie aus. Wovor hat das Mädchen so große Angst?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1