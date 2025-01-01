Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Kampf ums Erbe

SAT.1Staffel 8Folge 66
Kampf ums Erbe

Lenßen & Partner

Folge 66: Kampf ums Erbe

22 Min.Ab 12

Die Tante des Mandanten hat ihr gesamtes Vermögen einer Stiftung für Obdachlose vermacht. Der Leiter fordert sein Erbe ein und will die junge Familie aus ihrem Haus vertreiben. Alles spricht dafür, dass die alte Dame auf einen Betrüger reingefallen ist. Können Lenßen und Partner den Erbschleicher überführen?

