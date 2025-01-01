Staffel 2Folge 21
TrauerbandeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 21: Trauerbande
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird nach der Beerdigung eines ehemaligen Mandanten Zeuge eines Einbruchs im Haus des Verstorbenen. Der Anwalt eilt der verängstigten Witwe Claudia Kastner (52) zu Hilfe, die unter den psychischen Folgen des Einbruchs leidet und setzt sich zum Ziel, die Einbrecher zu stellen. Ingo Lenßen kommt dem Bestatter Wilhelm Toller und seinem Sohn Noel Toller (30) auf die Spur, doch die belastenden Beweise fehlen. Team Lenßen greift zu ungewöhnlichen Mitteln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1