Staffel 2Folge 28
Lenßen übernimmt
Folge 28: Miet-Sauerei
23 Min.Ab 12
Ein junges Paar hat finanzielle Schwierigkeiten, da es in zwei Mietverträgen steckt. Ehemann Jonas Brandle (38) wendet sich heimlich an Ingo Lenßen, sodass seine hochschwangere Frau von den Geldproblemen nichts mitbekommt. Der Anwalt möchte dem werdenden Vater helfen und konfrontiert dessen alten Vermieter. Schnell wird Ingo Lenßen klar, dass Vermieter Gerber keine ehrlichen Geschäfte mit seinen Immobilien betreibt. Kann er den Brandles helfen?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1