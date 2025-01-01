Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 36
Sohn auf abwegen

Lenßen übernimmt

Folge 36: Sohn auf abwegen

23 Min.Ab 12

Ingo und Ben werden Zeugen, wie der Sohn der Imbissbudenbesitzerin Britta Gersten (36) von der Polizei vorgefahren wird, weil bei ihm eine Hieb- und Stoßwaffe gefunden wurde und er damit gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Er wird von der Berufsschule und seiner Lehrstelle suspendiert. Kurz darauf stiehlt Tobias Gersten seiner Mutter Geld und verschwindet. Kann Team Lenßen Tobias wieder aufspüren und sein Geheimnis aufdecken?

