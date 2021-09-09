Staffel 2Folge 40vom 09.09.2021
Folge 40: Die Mietschmarotzer
23 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12
Ingo wird von Markus (42) und Gabriele Schwiertz (40) um juristische Hilfe gebeten. Das Ehepaar hat sich zur Altersvorsorge eine Wohnung gekauft und vermietet. Nun haben die Mieter seit zwei Monaten nicht mehr gezahlt. Das Team findet heraus, dass es sich bei den Mietern um Mietnomaden handelt.
