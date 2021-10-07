Staffel 2Folge 45vom 07.10.2021
Folge 45: Kevin - Noch immer zu Hause
23 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12
Ingo erhält einen Hilferuf von Christian Fröhlich (50). Sein Sohn Kevin (26) will nicht aus der Familienwohnung ausziehen. Ingo sucht das Gespräch mit Kevin und erfährt, dass er vor sechs Monaten seinen Ausbildungsplatz verloren hat. Sollten Kevins Eltern ihren Sohn durch eine Räumungsklage vor die Tür setzen, wären sie unterhaltspflichtig. Ingo Lenßen schafft es zwar, dass Kevin Fröhlich auszieht, aber er hat den Eindruck, der junge Mann hat noch viel größere Probleme.
