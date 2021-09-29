Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 48vom 29.09.2021
23 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12

Ben Handke nimmt in Vertretung für Sarah Grüner einen neuen Fall an. Angeblich geht es um einen hitzigen Sorgerechtsstreit, bei dem sich das zerstrittene Paar Winter nicht um das Umgangsrecht für Bruno (5) einigen kann. Auf Anfrage schildert Anke verzweifelt, dass ihr Ex, Hannes Winter (43) droht, ihr Bruno wegzunehmen. Kann Hannes das einfach machen? Im Gespräch mit ihm kommt bei Ingo schnell die Vermutung auf, dass Hannes den Hund benutzt, um seine Ex-Frau zu verletzen.

