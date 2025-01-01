Staffel 2Folge 60
Wahre Liebe - Ware LiebeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 60: Wahre Liebe - Ware Liebe
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen kommt den Eheleuten Gassen zur Hilfe. Claudia Gassen (45) hat sich an ihn gewandt, weil sie und ihr Mann zufällig erfahren haben, dass ihre minderjährige Tochter Leonie Gassen (16) einen erwachsenen Freund hat. Ingo Lenßen erkennt schnell, dass es sich bei der Beziehung von Leonie Gassen zu Marvin Krings (26) vermutlich nicht um eine Liebesbeziehung handelt. Team Lenßen bringt schreckliche Dinge über ihn in Erfahrung. Können sie Leonie noch retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1