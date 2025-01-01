Staffel 2Folge 71
Lenßen übernimmt
Folge 71: Ein fast perfekter Überfall
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird beim Besuch seines Stamm-Spätis auf die gefesselte Besitzerin Dana Bauer (43) aufmerksam. Als sie den Laden öffnen wollte, wurde sie von einem vermummten Täter bedroht und musste ihm ihre kompletten Einnahmen aushändigen. Als der Hauptverdächtige sich als unschuldig herausstellt, bekommt Team Lenßen durch ein Überwachungsvideo einen Tipp. Finden sie den wahren Täter und bekommt Frau Bauer ihr Geld wieder zurück?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1