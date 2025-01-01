Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 71
Ein fast perfekter Überfall

Ein fast perfekter ÜberfallJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 71: Ein fast perfekter Überfall

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird beim Besuch seines Stamm-Spätis auf die gefesselte Besitzerin Dana Bauer (43) aufmerksam. Als sie den Laden öffnen wollte, wurde sie von einem vermummten Täter bedroht und musste ihm ihre kompletten Einnahmen aushändigen. Als der Hauptverdächtige sich als unschuldig herausstellt, bekommt Team Lenßen durch ein Überwachungsvideo einen Tipp. Finden sie den wahren Täter und bekommt Frau Bauer ihr Geld wieder zurück?

