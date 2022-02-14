Staffel 2Folge 76vom 14.02.2022
Lenßen übernimmt
Folge 76: Weil ich eine gute Mutter bin!
23 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Lenßen übernimmt". // Weil ich eine gute Mutter bin: Ingo Lenßen beobachtet, wie Tina Köhlers (29) ihre siebenjährige Tochter vom Jugendamt weggenommen wird und bietet ihr seine Hilfe an. Hat die Frau ihr Kind bewusst gefährdet?
