SAT.1Staffel 3Folge 24vom 02.06.2022
Jetzt kostenlos streamen

Folge 24: So nah und doch so bildungsfern

23 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der schockierten Mutter Sylvia Krüger (38) nach juristischem Rat gefragt. Sie und ihr Mann Dirk Krüger (40) sollen ein hohes Bußgeld bezahlen, da ihre Tochter Lynn (12) unentschuldigte Fehlstunden in der Schule angehäuft hat. Die Eltern können sich Lynns Fehlzeiten nicht erklären und auch die Schülerin weiß angeblich keinen Grund. Team Lenßen übernimmt den Fall und deckt eine überraschende Wahrheit auf!

