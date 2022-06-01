Staffel 3Folge 29vom 01.06.2022
Folge 29: Das Stiefmutter-Komplott
Marcel Müller (44) und seine Verlobte Jennifer Schneider (38) bitten Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Marcels Ex-Frau Meike Müller (43) will Marcel plötzlich das Umgangsrecht für die gemeinsamen Kinder Kiana (12) und Mick (8) entziehen. Zudem wirft sie dem Paar eine Kindeswohlgefährdung vor. Marcel und Jennifer weisen den Vorwurf verzweifelt zurück und haben Angst, die Kinder zu verlieren. Ingo Lenßen setzt sich beim Familiengericht für die beiden ein!
