Staffel 3Folge 33vom 18.02.2025
Verrauchte WutJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 33: Verrauchte Wut
23 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Christine Schwarzer (43) und Malte Steinkamp (44) zur Hilfe gerufen. Ihr gemeinsamer Foodtruck, in den sie ihr gesamtes Erspartes investiert haben, wurde abgefackelt - und das einen Tag vor der Eröffnung! Die Versicherung unterstellt dem Paar, den Truck selbst angezündet zu haben und verweigert die Auszahlung der Schadenssumme. Für das Paar eine Katastrophe! Ingo Lenßen beantragt Akteneinsicht und sucht nach möglichen Feinden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1