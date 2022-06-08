Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 34vom 08.06.2022
Auf Wolken durch die Hölle

Folge 34: Auf Wolken durch die Hölle

23 Min.Folge vom 08.06.2022Ab 12

Ingo Lenßens ehemalige Auszubildende Lina Sommer (33) braucht dringend Hilfe. Eigentlich wollte sie in Kürze heiraten, doch plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Ihr Verlobter Tobias Huber (36) soll bei einem Junggesellenabschied eine Frau sexuell belästigt haben. Doch Lina ist von Tobias' Unschuld überzeugt. Der Anwalt vertraut der Mandantin und übernimmt den Fall trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen.

