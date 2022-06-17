Staffel 3Folge 35vom 17.06.2022
Lenßen übernimmt
Folge 35: Trügerische Scheine
23 Min.Folge vom 17.06.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Hanne Jansen (46) gerufen, weil ihr Sohn Julian (13) mit UV-Pulver markierten Scheinen, die aus einem Kiosküberfall stammen, ein teures Massagegerät kaufen wollte. Nun durchsucht die Polizei ihre Wohnung. Hannes Befürchtung ist, dass Julian durch falsche Freunde in kriminelle Machenschaften hineingezogen wird. Team Lenßen geht dem Fall auf die Spur und stellt Recherchen über Julians Umfeld an.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1