SAT.1Staffel 3Folge 39vom 23.06.2022
Folge 39: Freundschaftsdienst mit Folgen

23 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird zu der aufgelösten Charlotte Albers (40) geschickt. In der Wohnung von Nachbarin Jacky Schröder (52) ist ein Wasserschaden entstanden, für den Charlotte verantwortlich gemacht wird. Sie hatte während Jackys Abwesenheit auf die Wohnung aufgepasst, beteuert jedoch ihre Unschuld. Team Lenßen verspricht, der Mandantin zu helfen und will herausfinden, ob außer Charlotte noch jemand einen Schlüssel zur Wohnung hat.

SAT.1

