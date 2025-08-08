Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 44vom 08.08.2025
25 Jahre Zeitverschwendung

23 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der Imbisswagen-Betreiberin Tanja Silcher (45) zur Hilfe gerufen, da ihr Ehemann Sven (48) sich ohne jegliche Vorwarnung von ihr scheiden lassen will. Er fordert sie dazu auf, die Heiratsurkunde und weitere Dokumente herauszugeben, damit er die Scheidung schnellstmöglich beantragen kann. Tanja ist überfordert. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Kann ihr Ehemann sie zur Scheidung zwingen? Ingo Lenßen übernimmt.

